عزة لبيب: مهرجان المسرح القومي يتيح الفرصة لاكتشاف المواهب

عبرت الفنانه عزة لبيب المشرف على ملتقى مسرح الطفل فى المهرجان القومى للمسرح عن سعادتها بالمشاركة في دوره المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال11.



وأضافت أن دورة هذا العام تضيف للحياة المسرحية بشكل عام لأنها تسعى لاكتشاف المواهب الجديدة وتتيح الفرصة لكل الموهوبين في المسرح بالمشاركة ويدعم كل المواهب الموجوده. وأضافت أن الدكتور حسن عطيه رئيس المهرجان سيتقدم بمشروع لوزيرة الثقافه لعمل مهرجان مخصص لمسرح الطفل بدءا من العام القادم ، وهذا العام يولي المهرجان القومى للمسرح أهمية لملتقى مسرح الطفل على هامش المهرجان .



ويشارك 7 عروض مسرحية للأطفال كل عرض يعرض على مدار يومين ، وتعقد ندوات يحاضر فيها أطفال لأول مرة ومعهم د. أحمد هاشم مدير الملتقى الفكرى بالإضافة لمشاركة المخرج مسرحي باسم قناوي والكاتب الكبير يعقوب الشاروني وغيرهم من متخصص مسرح الأطفال.



يذكر أن المهرجان يحتفي في دورته الحادية عشرة دورة "الكاتب محمود دياب" والتي تنظمها وزارة الثقافة في الفترة من 19 يوليو وحتى 2 أغسطس 2018 ومن المقرر أن تفتتح وزيرة الثقافة ملتقى مسرح الطفل مساء الجمعة 20 يوليو بمسرح متروبول ، حيث يتضمن الاحتفال عرض مسرحية (سنو وايت) للكاتب والمخرج محسن رزق وبطولة مروة عبد المنعم وعايدة فهمى .



وتستمر باقى العروض فى الايام التالية وهى " حنان فى بحر المرجان "اخراج عمرو حمزة " فرع ثقافة اسوان بقصور الثقافة" ، رحلة فى اعماق البحار اخراج محمد عشرى " فرع ثقافة بورسعيد بقصور الثقافة "، عرض غابة الاذكياء اخراج اشرف فجل " فرع ثقافة الغربية بقصور الثقافة ،عرض لعبة الحب اخراج عبد الله ابو النصر "فرع ثقافة دمياط بقصور الثقافة " ، ويختتم المهرجان بعرضى (رحلة الزمن الجميل) لمسرح القاهرة للعرائس و(صائد العفاريت) لفرقة كريشن للفنون بالإسكندرية ، كما يقام للملتقي ندوة فكرية بالمجلس الأعلى للثقافة يشارك فيها د. نبيلة حسن ود. محمد أبو الخير وغيرهما . جدير بالذكر أن كل العروض البشرية والعرائسية تقدم بالمجان.