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وزير الطيران: أنا في المطار.. وحركة الإقلاع والهبوط طبيعية

الخميس 12/يوليه/2018 - 11:59 م
صدى البلد
أسامة علي
نفى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، وقوع أي انفجار داخل أسوار مطار القاهرة الدولى، مؤكدا أن الانفجار وقع خارج أسوار المطار بخزانين للوقود.

وأكد المصرى خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية الاولى، تقديم الاعلامية رشا نبيل، أن الملاحة بميناء القاهرة تسير بشكل طبيعى ولا يوجد أى مشاكل.

وتابع قائلا:" أنا فى المطار دلوقتي وشايف الطائرات تقلع وتهبط قدامى".

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وزير الطيران: أنا في المطار.. وحركة الإقلاع والهبوط طبيعية

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