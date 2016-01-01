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أخبار البلد

وزارة الطيران تنفي وقوع انفجار داخل محيط مطار القاهرة

الخميس 12/يوليه/2018 - 11:52 م
صورة من الانفجار
صورة من الانفجار
نورهان خفاجي
نفت وزارة الطيران المدني في بيان لها منذ قليل وقوع انفجار داخل محيط مطار القاهرة، كما أكدت على أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم.

وقد قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له، أنه نظرا لارتفاع درجة الحرارة الجو ، حدث انفجار في أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية.

كما تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صالات ومهبط مطار القاهرة.

وصرح المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار، وأن الانفجار الذي حدث خارج مطار القاهرة تماما.

ونفى باسم عبد الكريم المتحدث الرسمى لوزارة الطيران المدني، توقف حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، كما نفي وقوع أي انفجارات بالمطار أو مبانٍ تابعة له أو محطة الوقود بالمطار.

وأكد في تصريح خاص لـ "صدى البلد" استمرار الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولى، وعدم تأثر حركتى الهبوط والإقلاع.

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