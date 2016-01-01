أناشيد دينية في حب آل البيت بمولد سلطان الصعيد.. فيديو وصور

اختتم الآلاف من محبي ومريدي الطرق الصوفية احتفالاتهم بالليلة الختامية لمولد السلطان " أحمد الفرغل " بمدينة أبوتيج بأسيوط.



وحرص الآلاف من الزائرين والوافدين على مولد السلطان الصعيد على الاستماع للأناشيد والمديح في حب آل البيت والسلطان الفرغل والتي انشدها العديد من المنشدين من مختلف المحافظات ، وتفاعل الحضور في أجواء خيمت عليها الروحانيات والبهجة .



كانت الاحتفالات بمولد " سلطان الصعيد " بدأت الخميس الماضي وتختتم مساء اليوم ويشارك في احياء الليلة الختامية العشرات من المنشدين .



يذكر أن السلطان الفرغل هو محمد بن أحمد الشهير بالسلطان الفرغل، ولد فى القرن التاسع الهجرى بقرية بنى سميع التابعة لمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، ويقع ضريح ومسجد السلطان الفرغل بوسط مدينة أبوتيج من الناحية الشرقية بالقرب من النيل، وقد توفى السلطان الفرغل سنة 850 هجريا.



وعمل السلطان الفرغل، منذ صباه برعي الغنم والزراعة وعرف بالتقوى والورع، ولقب بسلطان الصعيد، ينتهي نسبه إلى آل بيت سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، وخاله هو العارف بالله الشيخ على الفيل أحد أولياء الله الصالحين، وله ضريح يقصده الزائرون بقرية بني سميع بمدينة أبوتيج.

