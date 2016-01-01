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أخبار العالم

ماي تستقبل ترامب وزوجته في قصر بلينهام.. صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:41 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
استقبلت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ملانيا. وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن ماي أقامت لهما مراسم استقبال في قصر بلينهام في أوكسفوردشاير بإنجلترا.

ويبدأ الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، زيارة رسمية هي الأولى له إلى بريطانيا، وسيلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي والملكة اليزابيث الثانية.

وستركز الزيارة على الروابط التجارية مع لندن التي تطمح إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

وقالت ماي في بيان: "لا يوجد تحالف أقوى من علاقتنا الخاصة مع الولايات المتحدة ولن يكون هناك تحالف أقوى في السنوات المقبلة".

وأضافت: "هذا الأسبوع لدينا فرصة لتعميق هذه العلاقة التجارية الفريدة، وبدء مناقشات حول كيفية تشكيل شراكة تجارية قوية وطموحة ومستدامة".
ماي تستقبل ترامب وزوجته في قصر بلينهام.. صور
ماي تستقبل ترامب وزوجته في قصر بلينهام.. صور
ماي تستقبل ترامب وزوجته في قصر بلينهام.. صور

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