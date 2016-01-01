ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

أول ثانوية عامة مدارس المتفوقين:المنهج يعتمد على التعليم الذاتي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:31 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال سيف الدين محمد، أول ثانوية عامة مدارس المتفوقين، إنه لم يرد على اتصال وزير التربية والتعليم لعدم وجوده في المنزل.

وأضاف ، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر" أنه عندما رأى رقم وزير التعليم لم يصدق نفسه، وانتظر مؤتمر الأوائل حتى يتأكد، من أن اسمه ضمن الاوائل.

واشار إلى أنه درس في مدارس المتوفقين، وأن المنهج كان يعتمد على التعليم الذاتي.

ترشيحاتنا

طارق حامد يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

مستشار بالديوان الملكي السعودي: تعدد الزوجات ضرورة حاليا

شيري عادل آخرهن.. تعرف على عدد زوجات الداعية معز مسعود

ننشر صور وفيديوهات انفجار أحد مخازن شركة هيليوبوليس قرب المطار

فيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة

فيفا يبحث منع بث صور للمشجعات الحسناوات خلال المونديال

مرتضى منصور: أحمد الشناوي انتقل لـ بيراميدز بـ 3 ملايين دولار

ناصر ماهر: ليس لدي شروط للبقاء في الأهلي

جهاز المنتخب في وداع هيكتور كوبر

بروفيسور يدير لقاء فرنسا وكرواتيا .. ثاني أرجنتيني يدير نهائي المونديال

العثور على مشجع بريطاني مفقود في روسيا

السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لمتهمي الاتجار في الأعضاء البشرية.. وبراءة 3 .. فيديو و صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..فيديو
خالد دياب: العمل الفنى يجب أن يلامس مشاعر الجمهور..فيديو
تكثيف أمني بمحيط شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية عقب الانفجار.. فيديو
الحماية المدنية: السيطرة على انفجار مخزن البتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس
وزير الطيران: أنا في المطار.. وحركة الإقلاع والهبوط طبيعية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟