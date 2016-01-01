أول ثانوية عامة مدارس المتفوقين:المنهج يعتمد على التعليم الذاتي

قال سيف الدين محمد، أول ثانوية عامة مدارس المتفوقين، إنه لم يرد على اتصال وزير التربية والتعليم لعدم وجوده في المنزل.



وأضاف ، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر" أنه عندما رأى رقم وزير التعليم لم يصدق نفسه، وانتظر مؤتمر الأوائل حتى يتأكد، من أن اسمه ضمن الاوائل.



واشار إلى أنه درس في مدارس المتوفقين، وأن المنهج كان يعتمد على التعليم الذاتي.

