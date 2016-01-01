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برلمان

البرلمان يصوت على قوانين الصحافة والإعلام.. الأحد

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:27 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
يصوت مجلس النواب ، فى جلسته العامة يوم الأحد المقبل ، على قوانين بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة ، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام ، والمتضمنة فى التقرير التكميلي للـجنـة المـشتـركـة من لجنة الإعلام والثقـافـة والآثــار ومكتبي لـجنتي الـشئـون الدستورية والـتشريعية والـخطـة والـموازنة .

كما يصوت المجلس على مشروع قانون معـاملة بعـض كبـار قـادة القـوات المسلحـة، ومشروع قانون بتعديل القـانـون رقـم (91) لسنـة 2005 بـإصـدار قـانـون الضريبة على الدخل .

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال ذات الجلسة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء 3 من يوليو 2018 ، عن برنـامج الحكومة.

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