البرلمان يصوت على قوانين الصحافة والإعلام.. الأحد

يصوت مجلس النواب ، فى جلسته العامة يوم الأحد المقبل ، على قوانين بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة ، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام ، والمتضمنة فى التقرير التكميلي للـجنـة المـشتـركـة من لجنة الإعلام والثقـافـة والآثــار ومكتبي لـجنتي الـشئـون الدستورية والـتشريعية والـخطـة والـموازنة .



كما يصوت المجلس على مشروع قانون معـاملة بعـض كبـار قـادة القـوات المسلحـة، ومشروع قانون بتعديل القـانـون رقـم (91) لسنـة 2005 بـإصـدار قـانـون الضريبة على الدخل .



ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال ذات الجلسة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء 3 من يوليو 2018 ، عن برنـامج الحكومة.