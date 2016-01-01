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تعليم

أول ثانوية عامة علمي علوم: لم أترك مباراة فى كأس العالم

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:16 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال عمر محمد عمارة، أول ثانوية عامة علمي علوم، إنه شاهد مبارايات كأس عالم، وكان يلعب بلايستيشن في أيام الامتحانات، معلقًا مبحبش أوتر نفسي.

وأضاف، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر" أنه يتمنى الالتحاق بكلية الطب العسكري في المقام الأول، يليها كلية طب الأسنان.

واشار إلى أن كل طالب يحصل على المجموع المستحق معلقا« على أد ما هتتعب وتذاكر هتحصل على مجموع، وخلى ربنا فى ذهنك طوال الوقت انه مش هيضيع تعبك».

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