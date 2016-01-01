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المتحدث العسكري: دفع سيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق مخزن البتروكيماويات قرب مطار القاهرة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:12 ص
العقيد تامر الرفاعي
العقيد تامر الرفاعي - المتحدث العسكري
محمد إبراهيم
قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق انفجار فى إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبلس للصناعات الكيماوية نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجو.

وقد قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له منذ قليل، أنه نظرا لارتفاع درجة الحرارة الجو، حدث انفجار في أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية.

وتفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صالات ومهبط مطار القاهرة.

وصرح المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار، وأن الانفجار الذي حدث خارج مطار القاهرة تماما.

ونفى باسم عبد الكريم المتحدث الرسمى لوزارة الطيران المدني، توقف حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، كما نفي وقوع أي انفجارات بالمطار أو مبانٍ تابعة له أو محطة الوقود بالمطار.

وأكد في تصريح خاص لـ "صدى البلد" استمرار الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولى، وعدم تأثر حركتى الهبوط والإقلاع.

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