خالد دياب: العمل الفنى يجب أن يلامس مشاعر الجمهور..فيديو

قال خالد دياب المؤلف والسيناريست، إن المؤلف عند الكتابة تكون لديه قصه يراها مناسبة سينمائيا أو تلفزيونيا، لافتا إلى أنه فى العمل التلفزيوني يجب أن تكون القصة صالحة لـ 30 حلقة.



وأوضح خالد دياب خلال لقائه مع برنامج"مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية الأولى" تقديم الإعلامية رشا نبيل، أن المؤلف يضع نصب أعينه قبل الكاتبة أن تكون القصة ملامسة لمشاعر الجمهور.



وتابع خالد دياب أن ملامسة مشاعر الناس يجعلهم يتفاعلون أكثر مع أى عمل فنى.





