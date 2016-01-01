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مرأة

دراسة: باحثون توصلوا لحقنة واحدة تعالج السمنة والسكر

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:30 ص
صدى البلد
ريهام قدري
خلصت دراسة جديدة إلى أن حقنة بإمكانها معالجة السمنة ومرض السكر من النوع الثاني في آنٍ واحدٍ من دون أي آثار جانبية.

وتوصلت الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة برشلونة المستقلة (UAB)، إلى أن حقن الفئران السمينة بهرمون يعرف بإسم FGF21 يؤدي إلى خسارة الوزن وتحسين مقاومة الأنسولين لأكثر من عام.

ويعتقد أن هرمون FGF21 يؤدي إلى فقدان الوزن عن طريق تعزيز مستويات طاقة الحيوانات، ما يجعلها أكثر نشاطًا. كما يرفع الهرمون أيضًا درجات حرارة جسم القوارض، وبالتالي ما يُؤدي إلى حرق السعرات الحرارية.

وعلى الرغم من أنّ الدراسة التي نشرت في مجلة EMBO Molecular Medicine الإلكترونية تظهر نتائج واعدة، إلا أن الباحثين يشددون على ضرورة إجراء دراساتٍ أطول وأكبر على الحيوانات قبل تصنيف الهرمون FGF21 كعلاجٍ للبشر.

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