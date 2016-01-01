المتحدث العسكري: ارتفاع الحرارة وراء انفجار أحد مخازن شركة هيليوبولس قرب مطار القاهرة .. وزير الطيران: حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعى .. ومصادر: لا تأثير له على ممرات الإقلاع والهبوط

ارتفاع حرارة الجو أدى إلي انفجار في أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية

الدفع بسيارات الحماية المدنية وعناصر الإنقاذ والإخلاء للمعاونه فى إطفاء الحريق

حركة الملاحة بميناء القاهرة تسير بشكل طبيعى ولا يوجد أى مشاكل

استقرار حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي



قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، إنه نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو، حدث انفجار في أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته.



وأضاف في بيان له أنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وعناصر الإنقاذ والإخلاء للمعاونة فى إطفاء حريق شركة البتروكيماويات.



وقد نفى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، وقوع أي انفجار داخل أسوار مطار القاهرة الدولى، مؤكدا أن الانفجار وقع خارج أسوار المطار، مشددا على أن حركة الملاحة بميناء القاهرة تسير بشكل طبيعى ولا يوجد أى مشاكل، كما تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صالات ومهبط مطار القاهرة.



من جهتها، نفت وزارة الطيران المدني في بيان لها وقوع انفجار داخل محيط مطار القاهرة، كما أكدت على أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم، وصرح المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار، وأن الانفجار الذي حدث خارج مطار القاهرة.



ونفى باسم عبد الكريم المتحدث الرسمى لوزارة الطيران المدني، توقف حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي مساء أمس الخميس، كما نفي وقوع أي انفجارات بالمطار أو مبانٍ تابعة له أو محطة الوقود بالمطار.



وصرح مصدر أمني أن قوات الحماية المدنيه بالقاهرة دفعت بـ ١٢ سيارة إطفاء و٢ سيارة خزان مياه، حيث تمكنت القوات من السيطرة علي الحريق الذي نشب بأحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، كما تم نقل 12 مصاب للمستشفي لتلقي العلاج.



وأكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، استقرار حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي، بالتزامن حادث الانفجار الذي وقع مساء أمس الخميس، في أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية.



وأوضح المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية، دون وجود أي تأثيرات على الحركة، مشيرة إلى أن الحادث وقع خارج حدود المطار ولا تأثير له على ممرات الإقلاع والهبوط.