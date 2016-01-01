الحماية المدنية: السيطرة على انفجار مخزن البتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس

أعلن مدير الحماية المدنية بالقاهرة، السيطرة نهائيا على حريق انفجار فى أحد مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس بعد الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف، وفقا لما أذاعته فضائية " إكسترا نيوز " في نبأ عاجل .



وكان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قال إنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق انفجار فى إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجو.



وقد قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له منذ قليل، أنه نظرا لارتفاع درجة الحرارة الجو، حدث انفجار في أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية.



وصرح المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار، وأن الانفجار الذي حدث خارج مطار القاهرة تماما.

