رشا نبيل: مؤلف فن اللامبالاة سعيد بشغف المصريين بقراءة كتابه

قالت الإعلامية رشا نبيل إن المؤلف الأميركي مارك مانسون مؤلف كتاب فن اللامبالاة عبر عن سعادته بشغف المصريين بقراءة كتابه خاصة بعد مشاهدة محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونادى ليفربول يقرأه.



وأضافت رشا نبيل خلال تقديمها برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه أكد فى تصريحات للبرنامج أنه متابع جيد لإقبال المصريين الكبير على شراء الكتاب ويتمنى أن ينال إعجابهم، كما أنه شديد الانبهار بمحمد صلاح ولكن لم يحدث أى اتصال مباشر بينهما.