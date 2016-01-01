ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رشا نبيل: مؤلف فن اللامبالاة سعيد بشغف المصريين بقراءة كتابه

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:24 ص
صدى البلد
أسامة علي
قالت الإعلامية رشا نبيل إن المؤلف الأميركي مارك مانسون مؤلف كتاب فن اللامبالاة عبر عن سعادته بشغف المصريين بقراءة كتابه خاصة بعد مشاهدة محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونادى ليفربول يقرأه.

وأضافت رشا نبيل خلال تقديمها برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه أكد فى تصريحات للبرنامج أنه متابع جيد لإقبال المصريين الكبير على شراء الكتاب ويتمنى أن ينال إعجابهم، كما أنه شديد الانبهار بمحمد صلاح ولكن لم يحدث أى اتصال مباشر بينهما.

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ الوليد بن طلال برفقة ولي العهد السعودي.. صور

فيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة

أحمد صالح: والدي قال لي روح اتمرمط واشقى وبعدين أساعدك

وزير الآثار يعلن أخبارا سارة للعاملين وزيادات فى الأجور

مستشار بالديوان الملكي السعودي: تعدد الزوجات ضرورة حاليا

ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

انهيار أهالي المتهمين بعد النطق بالحكم في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية...صور

بروفيسور يدير لقاء فرنسا وكرواتيا .. ثاني أرجنتيني يدير نهائي المونديال

تركي آل الشيخ يفجر مفاجآت بشأن صفقات الزمالك وبيراميدز

هاني الناظر من مطار القاهرة: حركة الطيران طبيعية

إعارة مصطفى فتحي إلى بيراميدز لمدة موسم بـ 9 ملايين جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو
عائشة بن أحمد تتفوق على خالد سليم في الرقص اللاتيني.. فيديو
رشا نبيل: مؤلف فن اللامبالاة سعيد بشغف المصريين بقراءة كتابه
وكيل صحة النواب: المواطنون كانوا ينتظرون قرارات أخرى للرعاية الصحية
يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟