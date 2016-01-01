ارتفاع العجز في الموزانة الأمريكية لعام 2018 إلى 607.1 مليار دولار

سجلت الحكومة الأمريكية عجزا بقيم 74,9 مليار دولار خلال شهر يونيه، ليرتفع العجز الكلي هذا العام إلى 607.1 مليار دولار، بزيادة 16% بالمقارنة بالعام الماضي.



وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن العجز العام ارتفع في يونيو بمقدار 74.9 مليار دولار، ليصل إلى 607.1 مليار دولار.



وتتوقع لجنة الموازنة لدى الكونجرس الأمريكي، أن العجز سيصل في مجمله خلال العام الجاري 793 مليار دولار.



ويعكس هذا العجز جزئيا أثر التخفيض الضريبي الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار، والذي وافق عليه الكونجرس في ديسمبر.



وأظهر التقرير الشهري الذي نشرته وزارة الخزانة انخفاض العائدات من ضرائب الشركات بمعدل 20 مليار دولار، ليصل إلى 41 مليار دولار لشهر يونيه، بالمقارنة بـ 61 مليار دولار العام الماضي.



