تكثيف أمني بمحيط شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية عقب الانفجار.. فيديو

شهد محيط شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، تكثيفا أمنيا ضخما من قبل القوات المسلحة والشرطة المدنية، عقب انفجار إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة للشركة، وفقا لما أذاعته قناة " إكسترا نيوز" .



وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق انفجار فى إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجو.



وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له منذ قليل، أنه نظرا لارتفاع درجة الحرارة الجو، حدث انفجار في أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية.



وتفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صالات ومهبط مطار القاهرة.



وصرح المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار، وأن الانفجار الذي حدث خارج مطار القاهرة تماما.



وأعلن اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الحماية المدنية، السيطرة على الحريق بشكل نهائي عقب دفع عدد من سيارات الإطفاء.