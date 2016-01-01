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رضا حجازي: تظلمات طلاب الثانوية العامة 2018 تبدأ من الأحد القادم لمدة 30 يوما .. إلزام المتظلم بدفع 100 جنيه عن كل مادة .. والسماح للطالب بإعادة الكشف علي صورة كراسته الامتحانية وليس الأصل

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي
* يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده
* تتولى وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي بنتيجة الطالب بعد تعديلها


أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن يتم البدء في قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة 2018، المتضررين من نتائجهم في إمتحانات الثانوية العامة 2018 "الدور الأول"، من يوم الأحد القادم الموافق 15 يوليو 2018.

وقال حجازي في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن باب تظلمات طلاب الثانوية العامة 2018 سيظل مفتوحًا لمدة 30 يوما من تاريخ فتحه، وأعلن حجازي، أن ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم تتمثل فيما يلي :

-سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بالبنك المركزى المصرى، البنك الأهلى، أو بنك مصر.

- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال علي السداد.

- تبدأ تظلمات الثانوية العامة 2018 اعتبارًا من يوم الأحد 15 يوليو 2018 ، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.

- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- يلتزم الطالب الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب علي صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية:

-وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.
-عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة
- الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.
-يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.
- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

- يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.
- إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "الإدارة العامة للامتحانات" اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "مكتب تنسيق القبول بالجامعات" بنتيجة "الطالب/ الطالبة" بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق علي هذا الأساس.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد اعتمد مساء الاربعاء الماضي نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2018 ، وبلغت النسبة المئوية للنجاح للعام الدراسي 2017/2018 بلغ 74,3%، وقد بلغ عدد الناجحين 413,079 طالب وطالبة من اجمالي 556,284 طالب وطالبة ادوا الامتحانات هذا العام.

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