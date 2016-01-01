حسام الدين: نطمع في زيادة أجور عمال النقل البحري

قال، حسام الدين كمال، رئيس النقابة العامة للنقل البحري، إن متوسط أجور العاملين بالنقل البحري ارتفع بشكل ملحوظ بعد عام 2011.



وأكد حسام الدين، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن أي ارتفاع للأجور في الفترة الحالية لا تذكر، مضيفًا أن غلاء الأسعار سبب في انخفاض قيمة الراتب.



وذكر، رئيس النقابة العامة، أن النقابة تطمع في مزيد من الزيادات لتحسن الحالة المادية للعاملين، مضيفًا أن العاما أصبح كلمة السر لازدهار الحياة الاقتصادية.



وأوضح، حسام الدين، انه يوجد تحسن كبير في الاجور بالنسبة لقطاع الاعمال العام، مضيفًا أنه تم صرف العلاوات المتأخرة لكافة العاملين بالقطاع.

