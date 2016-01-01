مكياج للشاطئ لإطلالة جذابة ومثالية

تبحث الفتيات عن كل ماهو جديد في عالم الموضة والمكياج، وقد تحتاج كل فتاة المكياج الهادئ الذي يمكن ان تظهربه دون خجل بالنهار وخصوصا في الصيف وعلي الشاطئ.



وقد ينصح خبراء التجميل بالاستعانة بالكحل البني حيث يمتاز بتأثير طبيعي؛ لذا فهو يعد مناسبًا للمكياج النهاري الرقيق، إلى أن هناك نوع اخر من الكجل وهو الكحل الأبيض يشع إشراقًا وحيوية والذي يمكن ان تستخدميه علي الشاطئ بالنهارحتي تحظي بأطلالة طبيعية وجذابة.



وينصح بالابتعاد عن وضع الكحل الأسود الذي يتمتع بطابع مثير؛ لذا فهو يتناغم بصفة خاصة مع إطلالة العيون الدخانية (السموكي)، مشيرًا إلى أن الكحل الأسود السائل يمتاز بتأثير أقوى، في حين يتمتع قلم الكحل الأسود بطابع أكثر رقة ونعومة.