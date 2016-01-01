وكيل صحة النواب: المواطنون كانوا ينتظرون قرارات أخرى للرعاية الصحية

علق الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على قرار إذاعة السلام الجمهورى فى المستشفيات قائلا:" أنا متأكد من سلامة نية الوزيرة فى طلبها".



وأضاف أيمن أبو العلا خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج"مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية الأولى" تقديم الإعلامية رشا نبيل، أن المواطنين كانوا فى انتظار قرارت أخرى بخصوص الرعاية الصحية بمصر، لافتا إلى أن صدور مثل هذا القرار فى هذا التوقيت قد يكون نقص في الخبرة السياسية لدى وزيرة الصحة ويجب أن نلتمس لها العذر .



وأوضح أيمن أبو العلا أنه لم يتم التواصل مع الدكتورة هالة زايد، بسبب انشغال لجنة الصحة فى بيان الحكومة.



وتابع قائلا:" أنا شخصيا مش متقبل القرار لأن السلام الجمهورى له قدسية خاصة".