وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو

قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إن مطار القاهرة الدولي آمن تماما، مضيفا:" توجهت بنفسي للاطمئنان على حركة الملاحة بمطار القاهرة .. ومريت في جميع المناطق المستخدمة من قبل الركاب، و اطمئنيت على حقل الطيران".



وأضاف " المصري " في مداخلة هاتفية على قناة " لإكسترا نيوز"، أن حركة الملاحة تسير بشكل منتظم، ولا تأثير للحريق على الممرات والمهابط.



ونفى وزير الطيران المدني، ما ذكر عن تعطيل حركة الملاحة الجوية لأن الحريق حدث خارج أسوار المطار.



يذكر أن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قال إنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق انفجار فى إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجو.



وقد قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له منذ قليل، أنه نظرا لارتفاع درجة الحرارة الجو، حدث انفجار في أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية.



وصرح المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار، وأن الانفجار الذي حدث خارج مطار القاهرة تماما.