ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:20 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
هانى حسين
قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إن مطار القاهرة الدولي آمن تماما، مضيفا:" توجهت بنفسي للاطمئنان على حركة الملاحة بمطار القاهرة .. ومريت في جميع المناطق المستخدمة من قبل الركاب، و اطمئنيت على حقل الطيران".

وأضاف " المصري " في مداخلة هاتفية على قناة " لإكسترا نيوز"، أن حركة الملاحة تسير بشكل منتظم، ولا تأثير للحريق على الممرات والمهابط.

ونفى وزير الطيران المدني، ما ذكر عن تعطيل حركة الملاحة الجوية لأن الحريق حدث خارج أسوار المطار.

يذكر أن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قال إنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق انفجار فى إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجو.

وقد قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له منذ قليل، أنه نظرا لارتفاع درجة الحرارة الجو، حدث انفجار في أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية.

وصرح المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار، وأن الانفجار الذي حدث خارج مطار القاهرة تماما.

ترشيحاتنا

نجل خالد صالح: والدي كان خايف أطلع ممثل شاطر

طهران: قلق دول الناتو من برنامجنا النووي غير مبرر

هاني الناظر من مطار القاهرة: حركة الطيران طبيعية

ليلة هنا وسرور يحقق 265 ألف جنيه

معلول يوجه كلمة لجماهير تونس ونسور قرطاج

بيت العائلة المصرية يعرض مجهوداته على شيخ الأزهر والبابا تواضروس

خبراء بعد إعلان حماية المستهلك عن تخصيص 100 مليون جنيه لتحويل السيارات لـ غاز.. عوائدها كبيرة اقتصاديا.. وعلى من يستهلك 60 لتر بنزين شهريا التحويل.. والبترول: زيادة في الإقبال

فيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة

علياء الزنوكي لاعبة منتخب مصر الموحد: سنحقق لقب كأس العالم

المتحدث العسكري: ارتفاع الحرارة وراء انفجار أحد مخازن شركة هيليوبولس قرب مطار القاهرة .. وزير الطيران: حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعى .. ومصادر: لا تأثير له على ممرات الإقلاع والهبوط

حمدي الجمل: رفع الدعم عن أسعار المحروقات والطاقة بالكامل في 2019

ارتفاع العجز في الموزانة الأمريكية لعام 2018 إلى 607.1 مليار دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..وفيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة..وبكري:رئيس الوزراء يستقبل المحافظين الجدد الأسبوع المقبل
لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو
عائشة بن أحمد تتفوق على خالد سليم في الرقص اللاتيني.. فيديو
رشا نبيل: مؤلف فن اللامبالاة سعيد بشغف المصريين بقراءة كتابه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟