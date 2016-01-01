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محافظات

ثقافة أسوان تحتفل بيوم الشباب العالمى .. صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:59 ص
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
شاذلى عبد الفتاح
نظم فرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس التابع لإقليم جنوب الصعيد إحتفالًا " بيوم الشباب العالمى" وذلك بنادى التجديف بأسوان.

وتضمن الإحتفال محاضرة " الشباب وتجديد روح الأمة " حاضرها الدكتور مصطفى أبو الحسن مدرب تنمية بشرية وسلامة منزلى وكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق ، أعقبها أمسية شعرية لنادى أدب أسوان ، أدارها الشاعر عباس حمزة شارك فيها الشعراء وحسام حسنى ، وأميرة محمود ، وسمير طلب ، وعبده الشنهورى، ومحمد الليثى، وزينب سيد .

ويأتى ذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض وإيمانًا بتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة والتى تؤكد أن "التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون السلام والأمن".

وتهدف إلى ضمان إتخاذ قرارات مستجيبة وشاملة وتشاركية وتمثيلية على جميع المستويات ، كما تشجع على العمل للشباب الذى يوفر إطارًا للسياسة العامة ومبادئ توجيهية عملية لتحسين حالة الشباب وتشجيع المشاركة النشطة للشباب في صون السلم والأمن.
ثقافة أسوان تحتفل بيوم الشباب العالمى .. صور
ثقافة أسوان تحتفل بيوم الشباب العالمى .. صور
ثقافة أسوان تحتفل بيوم الشباب العالمى .. صور
ثقافة أسوان تحتفل بيوم الشباب العالمى .. صور
ثقافة أسوان تحتفل بيوم الشباب العالمى .. صور

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