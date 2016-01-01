علامة بأصابع طفلك تؤكد حدة الصوت في المستقبل

كشف العلماء عن علاقة غريبة تجمع بين حجم أصابع الطفل وتشكل نبرة صوته في المستقبل. ومن المرجح أن ينمو الطفل ليكون لديه صوت حاد إذا كان اصبع السبابة في يده اليمنى أطول من البنصر.



ولفت الباحثون الى أن هذا الرابط الغريب ربما يكون ناتجًا عن عدم وجود هرمون التستوستيرون في الرحم، كون هذا الهرمون يلعب دورا أساسيًا في نمو الجسم وتطور الصوت خلال فترة البلوغ.



هذه الخلاصة كانت نتيجة أبحاث أجرتها جامعة ساسيكس البريطانية، إذ قام العلماء بقياس أصوات وطول أصابع أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و5 سنوات.



وتبين أنه كلما اقترب السبابة من طول البنصر أو حتى إذا كان أطول، كلما زاد احتمال ارتفاع صوت الطفل في المستقبل لدى الذكور والإناث.