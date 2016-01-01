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أخبار العالم

طهران: قلق دول الناتو من برنامجنا النووي غير مبرر

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:20 ص
صدى البلد
حسن محرم
علقت طهران على الاتهامات التي وجهها قادة حلف الناتو خلال الاجتماع الذي عقد في بروكسيل، حيث أبدو تخوفهم من البرنامج الصاروخي الإيراني.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الأيرانية، بهرام قاسمي:" القلق الذي تبديه دول حلف الناتو إزاء البرنامج النووي الإيراني غير مبرر على الإطلاق ولا أساس له أبدا"، مضيفا:" برنامج إيران الصاروخي لا ينتهك القرار الأممي رقم 2231، بل هو برنامج تقليدي ودفاعي ويحق لإيران كسائر دول العالم المستقلة أن تمتلك كافة البرامج العسكرية-الدفاعية المتعارف عليها للدافع عن مصالحها وشعبها وكيان دولتها".

واستطرد:" شيء يبعث على التعجب ويثير التساؤلات حيث إن البعض يصرون عبثا على اجترار الاتهامات الواهية والمزاعم الجوفاء اتجاه سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، موضحا أن وكالة الطاقة الذرية هي المرجع الرئيسي التي واكبت وأشرفت على كافة الأنشطة النووية الإيرانية.

وأوضح قاسني:" دول حلف الناتو مطلعة على التقارير المتكررة والمستمرة للوكالة إزاء الإجراءات التي تتخذها إيران ومدى التزامها بتعهداتها".

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