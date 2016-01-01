يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..فيديو

قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إنه تواصل مع القوات المسلحة المصرية بشكل مباشر، وتأكد أن الإصابات الناجمة عن الحادث طفيفة، ولا توجد حالات وفاة .



وأضاف " المصري " في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن الحريق في مخزن البيتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية كان بسبب تسرب مواد بتروكيماوية مع ارتفاع درجة الحرارة أدت إلى نشوب حريق.



وتابع:" مطار القاهرة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تداعيات حال حدوثها وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة والحماية المدنية".



ويذكر أن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قال إنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق انفجار فى أحد مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجو.



وقد قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له منذ قليل، أنه نظرا لارتفاع درجة الحرارة الجو، حدث انفجار في أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية.



وصرح المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار، وأن الانفجار الذي حدث خارج مطار القاهرة تماما





