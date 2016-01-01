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فن

انخفاض إيرادات حرب كرموز إلى 300 ألف جنيه

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:21 ص
صدى البلد
سمر سعد
استطاع فيلم حرب كرموز للفنان أمير كرارة أن يحقق إيرادات بسيطة مساء الخميس وصلت إلى 300 ألف و500 جنيه.

"حرب كرموز" من بطولة أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، النجم العالمى سكوت ادكنز، روجينا، إيمان العاصي، مصطفى منصور، محمود حجازي، عمر زكريا، وآخرين، من إنتاج وقصة محمد السبكي، وسيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمي.

ويجسد أمير كرارة ضمن الأحداث شخصية ضابط يدعى "الجنرال يوسف المصري"، يحاول إنقاذ فتاة، بعد أن قام عساكر الإنجليز باغتصابها فيتدخل كرارة لكى ينقذها ويدخل فى حرب معهم.

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