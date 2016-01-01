عائشة بن أحمد : لدي 12 قطه وكلبة وسلحفاة .. فيديو

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد نجمة مسلسل نسر الصعيد، إنه في بداية استقرارها في مصر كانت تعاني من الوحدة في البداية ولكنها تغلبت على ذلك بالقطط.



وأضافت عائشة في حوارها ببرنامج «معكم» المذاع على «CBC»، إنها تحب الحيوانات بشكل كبير، وفي تونس كان لديها 12 قطة وسلحفاة وكلبة ودجاج وديوك.



وسردت عائشة أسماء القطط الـ 12، مشيرة إلى أنها تعشق الحيوانات وأهلها تحولوا لعشق الحيوانات أيضا بعد اعتيادهم عليها ومعاشرتهم لتلك الحيوانات على مدار سنوات في تونس.



