ريال مدريد يجدد عقد أوسكار رودريجيز حتى عام 2023

جدد ريال مدريد الإسباني، أمس الخميس، عقد لاعبه الشاب، حتى عام 2023، لتحصينه من أطماع المنافسين.



ويتعلق الأمر بصاحب الـ20 عامًا، لاعب خط الوسط، أوسكار رودريجيز، الذي ظهر مع الفريق الأول في الموسم الماضي، حيث أعطاه المدرب السابق، زين الدين زيدان، فرصة اللعب لمدة 75 دقيقة، في مباراة الكأس أمام فوينلابرادا.



ومن جانبه، شكر اللاعب الإسباني وكيل أعماله، رينيه راموس، شقيق قائد الميرينجي، سيرجيو راموس، لمساعدته في عملية التجديد مع النادي الملكي.



وقال أوسكار، عبر حسابه على "إنستجرام": "سعيد جدًا بالتجديد مع ريال مدريد حتى عام 2023، عندما وصلت في عام 2009 كنت طفلًا، وشعرت بعواطف كبيرة عندما وضعت هذا القميص على جسدي، شكرًا للجميع وشكرًا لرينيه راموس".