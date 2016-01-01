عائشة بن أحمد تتفوق على خالد سليم في الرقص اللاتيني.. فيديو

عرضت الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم» المذاع على «CBC»، فيديو للفنانة التونسية عائشة بن أحمد، يظهر إجادتها للرقص اللاتيني بأحد الصالات الرياضية.



وشارك الفنانة عائشة بن أحمد الرقص الفنان المصري خالد سليم، والذي حاول مجاراة عائشة، إلا أنها تفوقت عليه في الرقص اللاتيني.



وحلت الفنانة عائشة بن أحمد ضيفة على البرنامج لتتحدث عن مشوارها الفني وكواليس استقرارها بمصر، إلى جانب مشاركتها وإبداعها في مسلسل نسر الصعيد.



