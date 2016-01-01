ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

سر تأهل كيربر إلى نهائي ويمبلدون

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
نور عادل
انصب الحديث منذ انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس على عودة سيرينا ويليامز الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للملاعب، بعدما أنجبت طفلتها في سبتمبر الماضي.

وصعدت سيرينا للمباراة النهائية وكذلك الألمانية أنجليك كيربر التي شهدت تراجعا في مستواها منذ فترة.

وحصلت سيرينا على لقب أستراليا المفتوحة في 2017، وهي حامل في ابنتها أليكيس أولمبيا قبل أن تدخل في إجازة وضع لتعود في مارس الماضي.

وأثبت اللاعبة الأمريكية أن الإنجاب لم يسلبها مهاراتها في التنس بفوزها، اليوم الخميس، على الألمانية يوليا جورجيس وصعودها للمبارة النهائية في ويمبلدون.

وعندما سحقت كيربر منافستها سيرينا في نهائي إستراليا المفتوحة عام 2016، وفازت على التشيكية كارولينا بليسكوفا في نهائي أمريكا المفتوحة في نفس العام، بدا أن اللاعبة الألمانية أصبحت ندا قويا لسيرينا. لكن سرعان ما بدأ التراجع.

وبعدما بدأت كيربر عام 2017 وهي على قمة التصنيف العالمي، لم تتمكن كيربر من الوصول إلا لنهائي بطولة واحدة العام الماضي واختتمته في الترتيب 21 عالميا.

لكن ومنذ استعانتها بالمدرب فيم فيسته، الذي سبق له تدريب كيم كليسترز وسيمونا هاليب وفيكتوريا أزارينكا، في بداية العام الماضي تغير مسار كيربر وعاد المنحنى للصعود مجددا.

ووصلت كيربر لقبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ووصلت أيضا لدور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة معادلة أفضل سجل لها.

واليوم الخميس، قدمت كيربر مباراة قوية وفازت على ايلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا بنتيجة 6-3 و6-3.

وقالت كيربر "اعتقد أنها مباراة جديدة تماما. كلتانا تعلم كثيرا. هي عائدة (بعد غياب) وأنا عائدة من 2017".

وأضافت "لا يمكن أن أقارن هذا العام بعام 2016 أو 2017".

وأتمت "فخورة حقا بالعودة لنهائي ويمبلدون خاصة بعد العام الماضي عندما لم تأخذ الأمور المسار الذي توقعته".

ترشيحاتنا

السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن العمالة الوافدة

القابضة للمطارات: لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار

نتيحة الثانوية العامة 2018 في المدارس .. غدًا

مدرب كرواتيا يدعو إلى بناء ملعب ضخم في بلاده

توأمان ترويان تفاصيل تربعهما على عرش الثانوية العامة

الأعلى للإعلام يرفض محاولات قطر إقحام السعودية في قضية بي أوت كيو

دراسة: باحثون توصلوا لحقنة واحدة تعالج السمنة والسكر

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

انتظام حركة الملاحة بمطار القاهرة عقب وقوع انفجار فى مصنع البتروكيماويات .. فيديو

شعبة الدخان بعد الزيادة الجديدة: القطاع ساهم بـ52 مليار جنيه ضرائب..فيديو

الجونة يلتقي الأهلي وديا عقب مباراة تاون شيب بأفريقيا

تعرف على سر إخفاء نجل خالد صالح مهنة والده فى المدرسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..وفيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة..وبكري:رئيس الوزراء يستقبل المحافظين الجدد الأسبوع المقبل
لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو
عائشة بن أحمد تتفوق على خالد سليم في الرقص اللاتيني.. فيديو
رشا نبيل: مؤلف فن اللامبالاة سعيد بشغف المصريين بقراءة كتابه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟