محمود سويلم: تعاقدت على استكمال فيلم السبع خطايا

قال المنتج الفني محمود سويلم لصدى البلد إنه تعاقد على استكمال تصوير فيلم السبع خطايا والذى توقف لمدة عام كامل بسبب مشاكل إنتاجية .



والفيلم بطولة مجدى كامل ومها أحمد سلام جمال , ملك قورة ,أحمد صيام وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة الأحمدي ومن تأليف عمرو علي وإخراج رضا الأحمدي.



ومن المقرر العودة لتصوير الفيلم الأسبوع المقبل فى إحدى الفلل الخاصة .



من ناحية أخرى جاء اختيار محمود سويلم للمرة الثانية للتعاقد بعد نجاح فيلم عزازيل والذى قدم من حوالى 3 سنوات وهو من نوعية افلام الرعب .