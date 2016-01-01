ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمود سويلم: تعاقدت على استكمال فيلم السبع خطايا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
سمر سعد
قال المنتج الفني محمود سويلم لصدى البلد إنه تعاقد على استكمال تصوير فيلم السبع خطايا والذى توقف لمدة عام كامل بسبب مشاكل إنتاجية .

والفيلم بطولة مجدى كامل ومها أحمد سلام جمال , ملك قورة ,أحمد صيام وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة الأحمدي ومن تأليف عمرو علي وإخراج رضا الأحمدي.

ومن المقرر العودة لتصوير الفيلم الأسبوع المقبل فى إحدى الفلل الخاصة .

من ناحية أخرى جاء اختيار محمود سويلم للمرة الثانية للتعاقد بعد نجاح فيلم عزازيل والذى قدم من حوالى 3 سنوات وهو من نوعية افلام الرعب .

ترشيحاتنا

فيفا يكشف حقيقة تناول لاعبي منتخب روسيا للمنشطات

فيديوجراف .. تعرف على الأسعار الجديدة للسجائر

هاني الناظر من مطار القاهرة: حركة الطيران طبيعية

دراسة: باحثون توصلوا لحقنة واحدة تعالج السمنة والسكر

الإسكان الاجتماعي تحدد شروط الحصول على وحدة سكنية.. فيديو

أحمد صالح: والدي قال لي روح اتمرمط واشقى وبعدين أساعدك

الإسكان الاجتماعي تحدد شروط الحصول على وحدة سكنية.. فيديو

مدرب كرواتيا يدعو إلى بناء ملعب ضخم في بلاده

يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..فيديو

الطيران المدني تنفى وقوع انفجارات أو توقف حركة الملاحة بالمطار

12 مصابا في حريق مخزن كيماويات شرق القاهرة

توأمان ترويان تفاصيل تربعهما على عرش الثانوية العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..وفيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة..وبكري:رئيس الوزراء يستقبل المحافظين الجدد الأسبوع المقبل
لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو
عائشة بن أحمد تتفوق على خالد سليم في الرقص اللاتيني.. فيديو
رشا نبيل: مؤلف فن اللامبالاة سعيد بشغف المصريين بقراءة كتابه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟