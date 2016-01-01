ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نتيحة الثانوية العامة 2018 في المدارس .. غدًا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:41 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2018
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة 2018 ستكون جاهزة ومتاحة غدًا السبت في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، إستعدادًا لتسليمها للطلاب .

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد اعتمد مساء الأربعاء الماضي نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2018 ، و بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (74,3%) ، وقد حضر الامتحانات (556,284) طالب وطالبة ، ونجح منهم (413,079) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقد إجمالي عدد أوائل الثانوية العامة 2018 ، (50) طالب/ طالبة مقسمين على النحو التالي:

* إجمالي عدد الطلاب الأوائل (بنون): (28) طالب.

* إجمالي عدد الطالبات الأوائل (بنات): (22) طالبة.

تضمنت المحافظات التي جاء منها الطلاب الأوائل على النحو التالي:

- القاهرة بعدد (11) طالب/ طالبة.

- الجيزة بعدد (2) طالب/ طالبة.

- القليوبية بعدد (7) طالب/ طالبة.

- الإسكندرية بعدد (2) طالب/ طالبة.

- الشرقية بعدد (4) طالب/ طالبة.

- الدقهلية بعدد (4) طالب/ طالبة.

- المنوفية بعدد (3) طالب/ طالبة.

- البحيرة بعدد (1) طالب/ طالبة.

- كفر الشيخ بعدد (2) طالب/ طالبة.

- بورسعيد بعدد (1) طالب/ طالبة.

- الغربية بعدد (1) طالب/ طالبة.

- الفيوم بعدد (1) طالب/ طالبة.

- المنيا بعدد (6) طالب/ طالبة.

- أسيوط بعدد (2) طالب/ طالبة.

- سوهاج بعدد (2) طالب/ طالبة.

- قنا بعدد (1) طالب/ طالبة.

كما بلغ عدد الطلاب الأوائل في المكفوفين (1) طالبة، وعدد الطلاب الأوائل بالدمج (2) طالب/ طالبة، وعدد الطلاب الأوائل بنظام STEM (2) في العلوم والرياضيات.

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري: دفع سيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق مخزن البتروكيماويات قرب مطار القاهرة

الإسكان الاجتماعي تحدد شروط الحصول على وحدة سكنية.. فيديو

الطيران المدني تنفى وقوع انفجارات أو توقف حركة الملاحة بالمطار

انفجار فى أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية قرب المطار

رسميا.. الأهلي: صلة راعي النادي لأربعة مواسم

لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو

رشا نبيل: المحافظون يعيشون حالة ارتباك.. فيديو

7 كليات جديدة تنضم لتنسيق الجامعات 2018.. تعرف عليها

مرتضى منصور: أحمد الشناوي انتقل لـ بيراميدز بـ 3 ملايين دولار

إعارة مصطفى فتحي إلى بيراميدز لمدة موسم بـ 9 ملايين جنيه

المفوض الأوروبي لسياسة الجوار: منح تونس تمويلا بقيمة 5.5 مليار يورو

فيديوجراف .. تعرف على الأسعار الجديدة للسجائر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..وفيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة..وبكري:رئيس الوزراء يستقبل المحافظين الجدد الأسبوع المقبل
لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو
عائشة بن أحمد تتفوق على خالد سليم في الرقص اللاتيني.. فيديو
رشا نبيل: مؤلف فن اللامبالاة سعيد بشغف المصريين بقراءة كتابه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟