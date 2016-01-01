نتيحة الثانوية العامة 2018 في المدارس .. غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة 2018 ستكون جاهزة ومتاحة غدًا السبت في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، إستعدادًا لتسليمها للطلاب .



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد اعتمد مساء الأربعاء الماضي نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2018 ، و بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (74,3%) ، وقد حضر الامتحانات (556,284) طالب وطالبة ، ونجح منهم (413,079) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



وقد إجمالي عدد أوائل الثانوية العامة 2018 ، (50) طالب/ طالبة مقسمين على النحو التالي:



* إجمالي عدد الطلاب الأوائل (بنون): (28) طالب.



* إجمالي عدد الطالبات الأوائل (بنات): (22) طالبة.



تضمنت المحافظات التي جاء منها الطلاب الأوائل على النحو التالي:



- القاهرة بعدد (11) طالب/ طالبة.



- الجيزة بعدد (2) طالب/ طالبة.



- القليوبية بعدد (7) طالب/ طالبة.



- الإسكندرية بعدد (2) طالب/ طالبة.



- الشرقية بعدد (4) طالب/ طالبة.



- الدقهلية بعدد (4) طالب/ طالبة.



- المنوفية بعدد (3) طالب/ طالبة.



- البحيرة بعدد (1) طالب/ طالبة.



- كفر الشيخ بعدد (2) طالب/ طالبة.



- بورسعيد بعدد (1) طالب/ طالبة.



- الغربية بعدد (1) طالب/ طالبة.



- الفيوم بعدد (1) طالب/ طالبة.



- المنيا بعدد (6) طالب/ طالبة.



- أسيوط بعدد (2) طالب/ طالبة.



- سوهاج بعدد (2) طالب/ طالبة.



- قنا بعدد (1) طالب/ طالبة.



كما بلغ عدد الطلاب الأوائل في المكفوفين (1) طالبة، وعدد الطلاب الأوائل بالدمج (2) طالب/ طالبة، وعدد الطلاب الأوائل بنظام STEM (2) في العلوم والرياضيات.