مشجعو كرواتيا يسعون لحضور نهائي المونديال بأي ثمن

يبذل مشجعو كرواتيا قصارى جهدهم للوصول إلى موسكو لتشجيع منتخب بلادهم الذي بلغ نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.



وحجزت كرواتيا مكانا في المباراة النهائية المقررة ضد فرنسا على ملعب لوجينكي في موسكو، يوم الأحد، بفوزها 2-1 على إنجلترا في الدور قبل النهائي في ثالث مباراة على التوالي تمتد بها لشوطين إضافيين.



والنهائي لحظة فريدة لا يرغب أي مشجع كرواتي في تركها.



وفي موسكو، قال المشجع الكرواتي جينكو تشورلوكا إنه أمضى صباحه وهو يجري اتصالات بأصدقائه في كرواتيا، على أمل أن يتمكن من حجز تذاكر طيران لهم لحضور مباراة يوم الأحد.



وخلال ساعة واحدة كان 25 من أصدقائه قد أرسلوا إليه أموالا لشراء تذاكر.



وقال تشورلوكا إنه يعتقد أن ثمن التذكرة سيصل إلى 2500 دولار. وأضاف "هذا مبلغ كبير لكنها (المباراة) لمرة واحدة في العمر".



وقال مشجع كرواتي آخر في موسكو يدعى بوريس كوزمانوفيتش إنه وأصدقاءه يرغبون في دفع أي ثمن لتذكرة المباراة النهائية.



وأضاف "الكروات مهووسون. إنهم يشترون بالبطاقات الائتمانية ويقومون بكل شيء ممكن. هذا ليس صوابا".



وقال مشجعان آخران في وسط موسكو إنه كان من المفترض عودتهما لكرواتيا مساء الخميس لكنهما لم يغادرا.



ويشعر الكروات بحماس شديد للمباراة على أمل الثأر من الهزيمة أمام فرنسا في قبل نهائي كأس العالم 1998.



وقال مشجع آخر تخلف عن رحلة عودته إلى زغرب ولا يعرف كيف سيعود إلى دياره "هذا قرار مكلف لكنه ليس صعبا. على أسوأ الظروف..سأستأجر سيارة. الوقود رخيص هنا في روسيا".