عائشة بن أحمد تطلق الزغاريد في الاستوديو .. فيديو

روت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد نجمة مسلسل نسر الصعيد، كواليس مشاركتها في مسلسل نسر الصعيد وقيامها بدور ليلى ابنة خالة زين الذي لعب دوره الفنان محمد رمضان.



وقالت عائشة في حوارها ببرنامج «معكم» المذاع على «CBC»، إنها حاولت أن تجيد اللهجة الصعيدية إلى جانب تعلمها الزغرودة المصرية والتي تختلف عن الزغرودة التونسية بعض الشيء.



وقامت عائشة بن احمد بإطلاق الزغاريد المصري، ومن بعدها الزغاريد التونسية لتوضيح الفارق بين الزغرودتين.



