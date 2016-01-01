أبرز فيديوهات التوك شو: يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..وفيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة..وبكري:رئيس الوزراء يستقبل المحافظين الجدد الأسبوع المقبل

تناولت برامج «التوك شو»، أمس الخميس، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة، وفيما يلي أبرز الفيديوهات:



يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة



قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إنه تواصل مع القوات المسلحة المصرية بشكل مباشر، وتأكد أن الإصابات الناجمة عن الحادث طفيفة، ولا توجد حالات وفاة .



وأضاف " المصري " في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن الحريق في مخزن البيتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية كان بسبب تسرب مواد بتروكيماوية مع ارتفاع درجة الحرارة أدت إلى نشوب حريق.



وتابع:" مطار القاهرة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تداعيات حال حدوثها وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة والحماية المدنية".



ويذكر أن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قال إنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق انفجار فى أحد مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجو.



وقد قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له منذ قليل، أنه نظرا لارتفاع درجة الحرارة الجو، حدث انفجار في أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية.



وصرح المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار، وأن الانفجار الذي حدث خارج مطار القاهرة تماما



فيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة



ينشر«صدى البلد » مقطع فيديو، يؤكد وقوع الإنفجار خارج أسوار مطار القاهرة الدولي.



وكان قد أكد مصدر أمني لـ «صدي البلد»، أن انفجارا وقع منذ قليل نظرا لارتفاع درجة الحرارة الجو، في أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية خارج المطار، ولم تحدث أي إصابات.



وقال المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار، وأن الانفجار الذي حدث خارج مطار القاهرة تماما .



تعليق نارى من مصطفى بكري على السلام الجمهوري بالمستشفيات



علق مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، على قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الخاص بإذاعة السلام الجمهوري وقسم الأطباء داخل المستشفيات، قائلا:" القرار ده أثار ضجة كبيرة .. والسلام الوطني له منا كل الاحترام ولكنه يعزف في المناسبات الوطنية".



وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" عزف السلام الوطني وقسم الأطباء يوميا في المستشفيات أمر به مبالغة كبيرة . ومن أشار على وزيرة الصحة بذلك القرار جانبه الصواب".



وتابع:" علينا الاهتمام بالمستشفيات والأوضاع المتهالكة التي تمر بها المستشفيات .. ورفع مستوى الخدمة الطبية التي تقدم للمرضي ".



بكري: رئيس الوزراء يستقبل المحافظين الجدد الأسبوع المقبل



قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن هناك حالة من الجدل حول حركة المحافظين التي تم تأخيرها كثيرا، مؤكدا على ان الحركة لن تتضمن نوابا جددا، وسيتم تأجيل حركة تغيير نواب المحافظين.



وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الجهات المختصة ستكتفي بإعلان حركة المحافظين فقط التي تأخرت لفترة من الوقت .. والتقارير الرقابية كشفت النقاب على العديد المحافظين الجدد".



وتابع:" رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يستقبل المحافظين الجدد بداية من الأسبوع المقبل عقب بيان رد مجلس النواب على برنامج الحكومة" .



رئيس الشرقية للدخان يكشف تفاصيل زيادة أسعار السجائر



قال محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان، إنه تم تطبيق الزيادة على أسعار السجائر قبل طرحها بالأسواق اليوم، مضيفا:" الزيادة هى 75 قرش بناء على موافقة مجلس النواب.



وأوضح رئيس شركة الشرقية للدخان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر قناة "الحياة"،:" هناك ضريبة جديدة لصالح التأمين الصحى الشامل قدرها 75 قرشا أيضا، أى مايعنى زيادة جنيه ونصف الجنيه على كل علبة سجائر".



وأضاف:"سيتم إضافة 3 جنيهات للاصناف التى يتخطى سعرها الـ18 جنيها".



صلاح حسن: الإعلان عن إسكان اجتماعي حر بـ 18 ألف وحدة



قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إنه سيتم إصدار الإعلان العاشر لمشروعات الإسكان الاجتماعي خلال الشهر المقبل.



وأضاف " حسن " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم الإعلان عن إعلان إسكان اجتماعي حر بحوالي 18 ألف وحدة سكنية، وذلك الطرح مخصص لمن لا تنطبق عليه شروط الإلتحاق بالإسكان الاجتماعي وسكن مصر، وستكون بدون شروط وسيتم التقسيط على 3 سنوات بدون فائدة، وتلك الوحدات بنفس المساحة والتشطيب.



وتابع:" سيتم تخصيص 120 ألف وحدة للإعلان العاشر لوحدات الإسكان الإجتماعي".



الأولى على الثانوية العامة: مصر أم الدنيا



قالت ندى شريف، الأولى على الثانوية العامة "نظام الدمج"، إنها شعرت خلال لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الـ28 التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء بالسعادة عندما طلب الرئيس التقاط صورة تذكارية معها.



وتابعت خلال لقائها ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على قناة "الحياة": "كنت فخورة لما الرئيس قالي ممكن أتصور معاكي، كنت عاوزة أقوله دا أنا اللى أتشرف أساسًا، وبعد التصوير قالي أمتعتينا، وقالي عاوزة حاجة، فأجبت: "مصر أم الدنيا وهتفضل بيك قد الدنيا".



وأشارت إلى انها بلقاء الرئيس السيسى حققت أمنية كانت تتمناها من عام 2013.



رشا نبيل: المحافظون يعيشون حالة ارتباك



الت الإعلامية رشا نبيل أن تأخر حركة المحافظين غير مفيد بالمرة.



وأوضحت رشا نبيل خلال تقديمها برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية الأولى"، أن المحافظين الآن يعيشون حالة ارتباك بسبب تأخر حركة تغييرهم، مشيرة الي أن حالة الارتباك تؤثر على الأداء العام .



وأكدت رشا نبيل أن صدور حركة المحافظين أمر مهم للغاية ويجب حسمها قريبا.



رابع الثانوية أدبي: مساعدتي لأمي في توزيع الأنابيب سر نجاحي



كشف الطالب محمود صبحي رابع الثانوية العامة أدبي، عن سر نجاحه وتفوقه وتحقيقه تلك النتيجة رغم الظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر بها هو وأسرته.



وقال صبحي، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، إن والده متوفي ووالدته هي التي كانت تتولى رعاية الأسرة وكانت تعمل في توزيع الأنابيب.



وأضاف صبحي، أنه كان يعمل مع والدته في توزيع الأنابيب ولكن أشقاءه الأكبر منه سنا رفضوا أن يستمر في العمل وأن يتفرغ للدراسة والمذاكرة.



ولفت صبحي إلى أنه مسرور وسعيد بسبب تحقيق أمل والدته فيه، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن يكون ضمن الأربعة الأوائل ولكن فضل الله عليه كان عظيما.



نجل خالد صالح: والدي كان خايف أطلع ممثل شاطر



روى الفنان أحمد نجل الفنان الراحل خالد صالح، أول اختبار فني وضعه فيه والده كي يختبر موهبته الفنية وكي يمنحه بعض النصائح في عالم الفن الذي يعشقه.



وقال أحمد، في حواه ببرنامج «معكم» المذاع على «CBC»، إنه طلب من والده أن يساعده في تعلم الفن بدلا من حضور ورش فنية، فمنحه والده ورقه بها مونولوج وطلب منه حفظها جيدا والتدرب على تأديتها.



وأضاف أحمد أن والده سافر وقتها لمدة 3 أيام إلى أحد المهرجانات وخلال تلك الفترة كان يتدرب هو على المونولوج كي يلقيه على والده عند عودته، وبالفعل عندما عاد قام باداء المونولج أمامه ولكن رد فعله كان غريبا.



وأشار أحمد، إنه أثناء تأدية المونولوج كان خالد صالح منصتا مغلقا عينيه، فبعد أن انتهى سأل والده عن رأيه فأجابه "كويس حلو"، ولكن أحمد لم يقتنع بالرد وأصر على معرفة التفاصيل، فأجابه والده خالد صالح: "أنا خايف تطلع ممثل شاطر".