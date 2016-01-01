صحيفة تورماج: السياحة الفرنسية في مصر ترتفع بنسبة 146 % خلال 2018

ذكرت صحيفة "تورماج" الفرنسية المتخصصة في السياحة، مساء أمس الخميس، أن مصر عادت مجددا إلى الوجهة خلال عام 2018، حيث زادت نسبة السياح الوافدين اليها بنسبة 146 %.



وكتبت تورماج - التي تعد الصحيفة السياحة الأولى في فرنسا: "أنه على غرار مؤشر القياس لوكالات السفر الذي كشف عن نمو السياحة الفرنسية الوافدة الى مصر بنسبة %86، ذهبت شركة "ممفيس" المتخصصة في المقصد السياحي المصري إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى زيادة قدرها 146 %".



وأضافت الصحيفة أنه في عام 2010، استقبلت مصر "أرض الفراعنة" 600 ألف زائر فرنسي قبل أن تتراجع معدلات السياحة، ثم تعاود الارتفاع في ظل عودة الأوضاع الأمنية في البلاد إلى طبيعتها.