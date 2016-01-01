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أخبار البلد

مصادر: فتح تحقيق في حادث حريق الشركة الكيماوية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:39 ص
صورة من الانفجار
صورة من الانفجار
أ ش أ
قالت مصادر مسؤولة إنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بأحد مخازن شركة للصناعات الكيماوية، وذلك لمنع تكرار مثل تلك الحادثة.

وأضافت المصادر أنه لم يحدث تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة "كما تردد من شائعات"، وإنما الذي جرى هو مناورات تعد مجرد "إجراء احترازي وروتيني" لضمان سلامة المسافرين بسبب تصاعد ألسنة اللهب التي قد تعيق حركة إقلاع أو هبوط الطائرات.

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