البشير يصدر أوامره بوقف إطلاق النار بجميع أنحاء البلاد

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قرارا جمهوريا يقضي بتمديد وقف إطلاق النار بكافة مسارح العمليات حتى نهاية 2018.



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان رئاسي سوداني:" قرار التمديد جاء استمرارا لنهج الدولة في إعلاء قيم السلام على الحرب"، موضحة أن القرار يقصد به إقليم دارفور وولايتي كردوفان والنيل الأزرق.



واستطرد البشير:" إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني وتمكينا لحملة السلاح من الاتحاق بركب السلام ومسيرة الوفاق الوطني".





