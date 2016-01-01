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أخبار العالم

البشير يصدر أوامره بوقف إطلاق النار بجميع أنحاء البلاد

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:28 ص
صدى البلد
حسن محرم
أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قرارا جمهوريا يقضي بتمديد وقف إطلاق النار بكافة مسارح العمليات حتى نهاية 2018.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان رئاسي سوداني:" قرار التمديد جاء استمرارا لنهج الدولة في إعلاء قيم السلام على الحرب"، موضحة أن القرار يقصد به إقليم دارفور وولايتي كردوفان والنيل الأزرق.

واستطرد البشير:" إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني وتمكينا لحملة السلاح من الاتحاق بركب السلام ومسيرة الوفاق الوطني".


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