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فن

ليلة هنا وسرور يحقق 265 ألف جنيه

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "ليلة هنا وسرور" أمس، الخميس إيرادات بلغت 264 ألفا و666 جنب لييها كبلغ إجمالي إيراداته 21 مليون جنيه، وذلك منذ عرضه فى عيد الفطر الماضى.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى "سرور"، يقع في حب فتاة تُدعى "هنا"، أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.

يشارك في بطولة الفيلم محمد إمام وياسمين صبرى ومحمد ثروت وفاروق الفيشاوى وأحمد صلاح السعدني، تأليف كريم يوسف، ومصطفى صقر، وإخراج حسين المنباوي.

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