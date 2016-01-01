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فن

قلب أمه لشيكو وماجد يحقق 114 ألف جنيه

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:12 ص
سمر سعد
حقق فيلم "قلب أمه" إيرادات منخفضة مساء أمس الخميس وحقق 141 ألفا و346 جنيها.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى "مجدي تختوخ" يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب يونس فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى تختوخ ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع يونس بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

الفيلم بطولة هشام ماجد وشيكو وكريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.

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