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مرأة

استشاري تغذية: الشامات تتحول إلى خلايا سرطانية في حالات نادرة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:26 ص
ريهام قدري
تقول الدكتور جيهان الحفني استشاري التغذية والتجميل، أن هناك العديد من الاشخاص لديهم شامة، وقد تكون معظم الشامات حميدة "غير سرطانية"، في الحالات النادرة من الممكن أن تتطور إلى سرطان الخلايا الميلانينية، وهو نوع وشكل خطير وعدواني من سرطان الجلد.

وأوضحت أن الأورام الميلانينية تظهر عادة سوداء، وتكون بقعة سريعة النمو، وتنمو حيث لم يكن مكان نموها شامة من قبل، أو كانت هناك شامة تغير حجمها، وشكلها أو لونها، وتنزف، وتدعو للحكة، أو تزداد احمرارًا، والعلاج الرئيسي لهذا النوع الخطير من السرطان هو الجراحة، إلا أن طريقة العلاج تعتمد على ظروف المريض.

ومن حسن الحظ إذا تم تشخيص سرطان الخلايا الميلانينية وعلاجه مبكرًا تكون الجراحة ناجحة في المعتاد، ومع ذلك قد تحتاج إلى المتابعة والاهتمام لمنع رجوعها مرة أخرى، وأكدت أنه من الضروري أن يحذر المصاب بها أكثر عند التواجد في مكان مشمس.

وعلى الرغم أنه ليس دائمًا من الممكن منع سرطان الخلايا الميلانينية، فالابتعاد عن فرط التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الممكن أن يقلل من فرصة حدوثه وتطوره.

ويمكنك أن تحمي نفسك من ضرر الشمس إذا قمت بالآتي:
-لجلوس في الظل عندما تكون الشمس في ذروتها (الفترة بين 11 صباحًا إلى 3 مساءً).
-ارتداء ملابس، وقبعة عريضة ونظارات شمسية.
-استخدام كريم واقي من الشمس شديد الفعالية (على الأقل عامل حماية من الشمس يساوي 15) وقم بوضعه بانتظام، خاصة بعد السباحة.
-ابتعد عن استخدام المصابيح الشمسية وسرير التسمير للحصول على بشرة سمراء، وذلك لأنها تنشر الأشعة فوق البنفسجة.

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