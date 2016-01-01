بدء تقديم الطلاب بالمدارس الإعدادية والثانوية الرياضية غدًا حتى نهاية يوليو .. وصدى البلد ينشر الشروط والضوابط

* تهدف هذه المدارس لتخريج شباب قادر على تمثيل مصر بالبطولات العربية والدولية

* يشترط اجتيار الطالب الكشف الطبي وكذلك الاختبارات البدنية والمهارية





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن قبول دفعة جديدة للتقدم للالتحاق بالمدارس الإعدادية و الثانوية الرياضية بنين و بنات للعام الدراسي 2018/2019 ، بمحافظات: (القاهرة ، الإسكندرية ، المنوفية ، الشرقية ، بورسعيد ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، الفيوم) بالنسبة للبنين و البنات ، ومحافظات (الجيزة ، القليوبية ، سوهاج ، الاقصر ، أسوان ) بالنسبة للبنين فقط.



وعن شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الاعدادية ، أوضحت الوزارة أنها تتمثل في : أن يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الابتدائي ومنقولًا للصف الأول الإعدادي ، وأن يسحب الطالب ملف الإلتحاق بالمدرسة الرياضية الاعدادي بدءا من غد السبت الموافق 14 يوليو وحتى الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2018، كما يشترط اجتيار الطالب الكشف الطبي (نظر و صدر و قلب ) ، إلى جانب ضرورة اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية الرياضية.



أما بخصوص القبول بالمرحلة الثانوية الرياضية ، فيتم فتح باب القبول لإلتحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الاعدادية بالمديرية التعليمية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة ، في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي وفقًا للشروط التالية :



يسحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية للمرحلة الثانوية بدءًا من يوم السبت 14 يوليو 2018 وحتى الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2018 ، واجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية ، وحصول الطالب على بطولات دولية أو عربية أو افريقية رسمية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي ، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب وطالبة ، وبطولات الجمهورية للأندية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب والطالبة ، ويمكن قبول الطالب الحاصل على بطولات مدرسية محلية معتمدة من المديرية والادارة التعليمية أو الاتحادات او المناطق الرياضية المختصة ، على أن يكون مستوفيًا لدرجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة بالمديرية التعليمية التابع لها



جدير بالذكر أن مصر بها حوالي 28 مدرسة للتربية الرياضية والعسكرية بـ 14 محافظة، 18 منها للبنين، و10 منها للبنات، وعدد الطلاب في الفصل الواحد بالمدارس الرياضية لا يزيد عن 25 طالبًا.



ويتم تنظيم العمل داخل هذه المدارس بموجب القرار الوزاري الصادر من وزير التربية والتعليم برقم 325 لسنة 2013 ، وتتمثل أهداف هذه المدارس في تخريج جيل من الابطال الرياضيين القادرين على تمثيل مصر بالبطولات العربية والدولية



تقوم هذه المدارس بتدريس المناهج العادية ، لكنها تتميز عن باقي المدارس بأن مادة التربية الرياضية مادة أساسية فيها مقسمة لعدة شعب (شعبة ألعاب جماعية وشعبة ألعاب قوى و غيرهها من الشعب)