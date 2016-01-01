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أخبار البلد

لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:00 ص
صورة من الانفجار
صورة من الانفجار
طـه جـبريـل :
صوت شديد الانفجار بالقرب من مطار القاهرة سمع صداه بقوة سكان مناطق مصر الجديدة والرحاب والتجمع، سطور وتخمينات دون حقائق على مواقع التواصل الاجتماعي، الرعب والقلق ساد الجميع فى إنتظار أن يعلم مصدر هذا الصوت القوي المصحوب ببعض اللقطات التي نشرت للانفجار على مواقع التواصل، خاصة مع بعض الشائعات أن الصوت مصدره من داخل مطار القاهرة .

العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة فى بيان له جاء سريعا أكد أنه نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار فى أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية .. وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته .

فيما أكد المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار وأن الإنفجار وقع خارج مطار القاهرة تماما، كما نفي باسم عبد الكريم المتحدث الرسمي لوزارة الطيران المدني توقف حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي كما نفي وقوع أي انفجارات بالمطار أو مبان تابعه له أو محطة وقود بالمطار، وعدم تأثر حركتي الهبوط والإقلاع.

في الوقت نفسه تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني صالات ومهبط مطار القاهرة ، ونفي فى تصريحات له وقوع أي انفجار داخل أسوار مطار القاهرة، وأوضح أن حركة الملاحة بميناء القاهرة تسير بشكل طبيعي ولا توجد أي مشاكل .. قائلا «أنا فى المطار دلوقتي وشايف الطائرات تقلع وتهبط قدامي» .

مصدر أمني أكد أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ 12 سيارة إطفاء وسيارتي خزان مياه حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وقد تم نقل المصابين وعددهم 12 للمستشفي لتلقي العلاج .

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