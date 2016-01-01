مفاجأة .. وثيقة لـ "CIA" في عام 1955 تكشف وجود أدولف هتلر على قيد الحياة وتؤكد زيف الرواية السوفيتية حول انتحار هتلر..الوثيقة: هتلر هرب إلى كولومبيا وصورة ألتقطت لهتلر عام 1954 مع صديق

- وثيقة لعميل للاستخبارات المركزية الأمريكية تكشف نجاة هتلر من الحرب العالمية الثانية

- الوثيقة تكشف أن هتلر كان على قيد الحياة عام 1955

- قائد استخباراتي نازي كبير أخبر الاستخبارات الفنزويلية عن نجاة هتلر

- الوثيقة تكشف زيف نظرية السوفيت حول انتحار هتلر



كشفت وثائق تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي أيه" كتبت في عام 1955، أن القائد النازي، أدولف هتلر نجا من الحرب العالمية الثانية.



وبحسب تقرير لموقع "ناشيونال أنتريست" الأمريكي، فإن السوفيت والفيدرالية الروسية، قالوا على مدار أعوام أنهم يمتلكون بقايا من هتلر، على الرغم من أن جسده وإيفا براون، عشيقته التي أصبحت زوجته، قيل أنه حرق.



- عالم يفضح النظرية السوفيتية حول انتحار هتلر



وعلى الرغم من هذه الأقاويل المستمرة حتى العصر الحالي، إلا أن الروس صعقوا في عام 2009 حينما سمح لعالم أمريكي بفحص الجمجمة التي قال الروس أنها لهتلر، إذ كشف العالم أن الجمجمة هي لسيدة، وليست لرجل، كما أنها لشخص يبلغ ما بين 20 إلى 40 عاما، وليس 56، ذلك السن الذي وصل إليه هتلر وقت انتهاء الحرب العالمية الثانية. واستنكرت الاستخبارات الروسية هذه المعلومات التي قدمها العالم الأمريكية، بشراسة.



- وثيقة تكشف نجاة هتلر وعدم انتحاره



إلا أن وثيقة جاءت لتؤكد رواية هذا العالم، نشرها موقع وكالة الاستخبارات الأمريكية، والتي شكلت انفجارا جديدا، أذ ذكرت أن أدولف هتلر نجا من الحرب العالمية الثانية.



الوثيقة حررت في 29 سبتمبر 1955، لعميل يطلق عليه رمز كودي "سيملودي، والذي خدم مع قائد في أوروبا، وانتقل إلى ماراكايبو في فنزويلا. يوضح العميل أنه بعد أيام من انتقاله إلى فنزويلا، فإن رئيس الاستخبارات التقى برئيسه في ماركايبو، وحدثه عن أن قائد عسكري سابق في الاستخبارات الألمانية أخبره سريا أن أدولف هتلر لا يزال على قيد الحياة. وأضاف القائد الألماني في الاستخبارات أنه بعد انقضاء 10 أعوام على الحرب العالمية الثانية فإن الحلفاء لم يعد قادرون على ملاحقة هتلر بتهمة جريمة حرب.



- الوثيقة ضمت صورة لهتلر التقطت عام 1954



الأمر يتعدى ذلك، فقد كان هناك صورة لهتلر، يوضح سيميلودي أنه كان لديه صديق أظهر له صورة لهتلر. ففي 29 سبتمبر 1955، التقى بهذا الصديق الذي أخرج له صورة لهتلر التقطت قبلها بعام.



يشير موقع "ناشيونال انتريست" أن الصورة أضيفت إلى الوثيقة الاستخباراتية وتظهر شخصين، التقطت في تونجا بكلومبيا عام 1954. الشخص الذي كان على يسار الصورة، هو مصدرها الذي أظهرها للعميل للاستخبارات الأمريكية، أما الشخص الأخر، فزعم أنه هتلر. في حين كتب على ظهر الصورة تاريخ ومكان الالتقاط: تونجا، كولومبيا 1954، بالإضافة إلى اسم آخر: أدولف شريتلمايور، وغير معلوم من يقصد.



يشير "ناشيونال أنتريست" إلى أن الشخص الظاهر في الصورة يشبه بوضوح القائد النازي، الذي قيل انه انتحر في 30 أبريل 1945 في مخبأه في برلين من أجل أن يتجنب أن يتعرض للأسر من قبل الجيش الأحمر.



وكانت نظريات قد انتشرت على مدار العقود الماضية بأن قيادات نازية عالية فرت إلى أمريكا الجنوبية من بينهم أشهرهم، هتلر. غير أن النظريات دور حول الهرب إلى الأرجنتين وليست كولومبيا. مخابرات دول وضعت خطط الهرب ضمن الخيارات، حتى الاستخبارات الأمريكية وضعت للتصورات للتغيرات التي سيجريها هتلر في شكله للتمكن من التخفي والتمويه.