وكيل المهندسين السابق يرد على صدى البلد

قال المهندس محمد النمر وكيل أول نقابة المهندسين السابق، "طالعنا موقع صدى البلد يوم الثلاثاء الموافق ١٠ يوليو ٢٠١٨ بحديث المهندس محمود مغاوري يتكلم فيه عن النقابة والشأن العام، ويتطلب الأمر توضيح بعض الأمور علي رأسها تقديم الشكر له لتقديره لمجهود المجلس السابق والبناء علي ما قدمه هذا المجلس".



وأضاف "النمر"، قائلا: "بخصوص الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف إعلان نتائج انتخابات الشعب الهندسية، فهذا الحكم بُني في الأصل علي بلاغ تقدم به بعض المهندسين "معظمهم من الراسبين في انتخابات التجديد النصفي التي عقدت يوم 23 فبراير الماضي على مقاعد رؤساء الفرعيات ونصف أعضاء مجالس الفرعيات ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية" يقولون فيه أنه وقعت اخطاء في العملية الانتخابية".



وتابع "النمر"، "هذا البلاغ تم حفظه من قبل النيابة العامة لعدم صحته، ثم عاد أصحابه وقدموا تظلم ضد الحفظ لكن النيابة العامة قررت حفظه مرة أخري مما يعني ان السبب الذي أوقف به الحكم القضائي إعلان نتائج الشعب الهندسية أصبح غير موجود".



وأكد وكيل أول النقابة السابق، أن المسئولين الحاليون بالنقابة يعلمون بأمر الحفظ ورغم ذلك دعوا لعقد جلسة للمجلس الأعلي للنقابة وتشكيل هيئه مكتب جديدة مستبعدين منها الذين نجحوا في انتخابات التجديد النصفي من أعضاء الشعب الهندسية، وأصبح الكثير من أعضاء المجلس الحالي وهيئة مكتبه "التي تشمل راسبين في الانتخابات" لا يستندوا إلي شرعية.



ولفت "النمر"، إلي أن تعديلات قانون نقابة المهندسين قام بها المجلس السابق وكان حاضرا ومدافعا عنها في جلسات مجلس النواب حيث تمت الموافقه علي التعديلات من قبل من لجان المجلس والحكومة وأصبح المتبقي عرضها في الجلسة العامة لمجلس النواب للموافقة علي إقرارها.



وأوضح "النمر"، أن مشروع الرعاية الصحية يجب أن يراعي فيه البعد الاجتماعي للمهندسين لأن الاشتراك بشركات التأمين الصحي أعلي بكثير من اشتراك النقابة.



وفيما يتعلق بالنقابه الالكترونية أكد "النمر"، أنها قائمة بالفعل وما قصده المهندس محمود مغاوري فى حديثه لصدي البلد هو تطوير ما تم انجازه مضيفا أما عجز الميزانية الذي تحدث عنه فأمين الصندوق في المجلس السابق، والمسئول بشكل مباشر عن هذا الموضوع هو عضو بهيئه المكتب الحالية ويمكن سؤاله لتوضيح الامر للجميع.



وشدد وكيل أول نقابة المهندسين السابق، علي أن العمل النقابي الصحيح هو عمل تطوعي يمتلك أصحابه الرؤية والارادة للعمل لصالح المهندسين والمهنة والمجتمع وليس عمل بيروقراطي مكتبي.



يذكر أن المهندس محمد النمر، فاز بعضوية شعبة الكهرباء فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، ولكن تم وقف النتائج من قبل محكمة الأمور المستعجلة، بينما يشغل المهندس محمود مغاوري، منصب الأمين العام الحالي للنقابة بعد فوزه فى انتخابات التجديد النصفي باحد مقاعد الأعضاء المكملين عن شعبة الميكانيكا.