تعرف على قيمة عقد طارق حامد مع الزمالك

كشف مصدر بنادى الزمالك، إن العقد الذى وقعه طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، يتضمن تقاضيه 7 ملايين و700 ألف جنيه فى الموسم المقبل .



وأكد المصدر إن تلك القيمة التى سيتحملها الزمالك بينما سيتم ترضية اللاعب خارج العقد، حيث أعلن مرتضى منصور رئيس النادى إن اللاعب يطلب 12 مليون جنيه، ولكنه سيجدد بالعقد الذى وضعه الزمالك.

