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أخبار العالم

فيديو صادم لرئيس المفوضية الأوروبية غير قادر على صعود السلم

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:16 ص
صدى البلد
حسن محرم
ليس الشرق أو العالم الثالث هو فقط من يختار قيادات عواجيز وعلى حافة الموت، بل الغرب أيضا، رغم الصورة المرسومة.

وأظهر فيديو صادم من قمة الناتو، أن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جانكر، غير قادم الصعود على السلم التي سيتراص عليها القيادات من أجل التقاط صورة معا خلال قمة الناتو التي استضافتها العاصمة البلجيكية، بروكسل.

ويظهر الفيديو الذي نقلته قناة "أر تي بي أف" الفرنسية، جان كلود جانكر يسير بصعوبة بسبب عجزه، في حين لا يتمكن من رفع قدمه لصعود درجات السلم، في حين يتدخل رؤساء الدول على الفور لمساعدته في التحكم في جسمه والصعود على السلم.



وأشار الموقع إلى أن قادة الدول اجتمعوا على السلم الكبير لالتقاط صورةن لكن رئيس المفوضية الأوروبية واجه موقف محرجا بسبب صعوبة تحركه وتدخل رؤساء الدول لمساعدته.
فيديو صادم لرئيس المفوضية الأوروبية غير قادر على صعود السلم
فيديو صادم لرئيس المفوضية الأوروبية غير قادر على صعود السلم
فيديو صادم لرئيس المفوضية الأوروبية غير قادر على صعود السلم

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