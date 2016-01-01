سامح حسين يكشف تفاصيل الرجل الأخطر مع منى الشاذلى اليوم

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أسرة فيلم "الرجل الأخطر" في برنامجها "معكم " اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء علي شاشة cbc حيث يحل النجم سامح حسين وإدوارد وسليمان عيد وأحمد حلاوة والمنتجة سلمي الشرقاوي والمخرج مرقس عادل ضيوفا في الحلقة عن الفيلم وكواليسه.



ويتحدث الفنان سامح حسين حول طبيعة الشخصية التي قدمها من خلال الفيلم وأسباب حرصه على تقديم شكل مختلف بداية من الدور ووصولا إلى اللوك المختلف كثيرا عن شكله الطبيعي ولاحظه الجمهور من الملصقات الدعائية للفيلم.



وأشار الفنان سليمان عيد إلى أن أجواء المرح التي جمعت مجموعة من نجوم الكوميديا المشاركين في العمل، وأن هناك العديد من المواقف الكوميدية التي حدثت في كواليس تصوير بعض المشاهد متطرقا إلى مشاهد بعينها تم حذفها بعدما أفسدها الجمهور..



ومن جانب آخر تحدث الفنان إدوارد عن تفاصيل الشخصية التي قدمها داخل أحداث الفيلم وعن تعاونه مع سامح حسين والتطرق الي بعض المواقف الكوميدية التي حدثت في كواليس "الرجل الاخطر ".



ومن جانب آخر تحدث الفنان القدير أحمد حلاوة عن علاقته الممتدة بسامح حسين عبر سنوات طويلة منذ أن كان يدرس له التمثيل في مسرح جامعة حلوان وحتى مشاركتهما العمل سويا في هذا الفيلم، مشيرا إلى تميز حسين في مرحلته الجامعية برغم أنه كان يقدم أدوارا مسرحية تراجيدية.



وتحدثت المنتجة سلمي الشرقاوي في الحلقة عن اسباب تحمسها لخوض تجربة الإنتاج لاول مرة واسباب اختيار اسم "فريدة" لشركة الانتاج.



وتحدث المخرج مرقس عادل عن فكرة الفيلم واسباب اختياره لنجوم الفيلم والحدوتة التي ناقشت الفيلم واسلوب الاخراج الذي اتبعه وبعض المواقف الطريقة التي حدثت مع الابطال داخل الكواليس.



فيلم" الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد علي السسبنس والاثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجأت للجمهور العربي والمصري عند عرضه وبه اسقاطات علي الواقع الذي نعيشه من زخلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشوية الذي حدث لمصر في الاونة الاخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.



" الرجل الاخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وادوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا و تأليف :جوزيف فوزي و من إخراج الدكتور : مرقس عادل ومخرج منفذ: محمد بدير ومنتج فني : مينا فوزي ومدير التصوير: مايكل جورجي ومهندس ديكور : تامر اسماعيل ومهندس الصوت: مرسي عبدالمغني ومستشار إعلامي: موسي صبري. من انتاج: شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الاباصيري.