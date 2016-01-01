داليا أشرف: مشكلات المعسكر أزعجت الجماهير المصرية أكثر من مغادرة كأس العالم

قالت الإعلامية داليا أشرف، إن الذى تسبب فى مضايقة الجماهيرية المصرية بنسبة كبيرة ليس خروج المنتخب من نهائيات كأس العالم وإنما المشاكل التى حدثت أثناء تواجد المنتخب وتواجد الفنانين وإلتقاط صور مع لاعبى المنتخب.



وأكدت داليا أشرف خلال استضافتها ببرنامج "آخر النهار" أنه بعد وصول الفنانين إلى روسيا تفاعلت الجماهير المتواجدة معهم ولم تحدث أي مشكلات.



وأوضحت "داليا أشرف" بعد هزيمة المنتخب المصرى قامت بعض اللجان الإلكترونية التابعة للجماعات الارهابية يبرزوا تواجد الفنانين و إبراز أحداث أخرى وقاموا بدمجهم سويا وأذاعوها عبر مواقع السوشيال ميديا والقنوات الخاصة بهم لتحقيق أهداف معينة تخصهم.