أحمد سلامة : 10 أيام وأنتهى من عش الدبابير

أكد الفنان أحمد سلامة لصدى البلد أنه انتهى من تصوير جزء كبير من أحداث فيلمه الجديد " عش الدبابير " مع المخرج عادل الأعصر.



والفيلم يشارك فى بطولته الفنانة رانيا يوسف ومجدى كامل وسارة سلامة، ومن تأليف حمدى يوسف، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الاجتماعية.



من ناحية أخرى بدا سلامة بروفات مسرحية "أول يوم جواز"، ويشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، منهم أيمن إسماعيل وبتول وباهر الشافعى وشهد وأيمن حمودة وسحر ومحمد رشاد ومحمد عمر، ديكور دكتور أحمد عبد العزيز، تأليف محمود السنطى، وإخراج حسام الدين صلاح.